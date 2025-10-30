トランプ大統領との日米首脳会談を終えた高市首相ですが、今度は、31日にも中国の習近平国家主席と韓国で初めての首脳会談を行うことで調整していることがわかりました。■トランプ大統領の腕に高市首相の手が…3日間の日本訪問を終え、ホテルを後にしたアメリカのトランプ大統領。車内では、電話をしながら手を振る姿も見られました。羽田空港に到着し、大統領専用機に乗り込む際には、2回大きくガッツポーズをして機内へ入りまし