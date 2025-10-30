洪水に見舞われたハイチ南西部レカイの道路を歩く女性/Patrice Noel/Reuters（ＣＮＮ）ハイチの民間防衛局は２９日、ハリケーン・メリッサの影響で、少なくとも２３人が死亡、１７人が負傷、１３人が行方不明になっていると発表した。死者のうち２０人は南部プチゴアーブで発生した。現地は川の氾濫（はんらん）による広範囲な洪水に見舞われていた。当初首長が発表した死者数は２５人だったが、その後修正された。死者のうち１０