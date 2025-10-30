【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：47,632.00 ▼74.37（10/29）NASDAQ：23,958.47 △130.98（10/29） 1.概況 前日の米国市場は高安まちまちでした。10月のFOMC（米連邦公開市場委員会）終了後にパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が、12月の利下げが既定路線ではないとの認識を示し、利下げ継続への期待感が後退したことが株価指数の重荷となりました。ダウ平均は40ドル高の47,746ドルと