歌手でタレントの「あのちゃん」ことあのさんが2025年10月24日、自身のインスタグラムを更新し、個性的な私服ショットを披露した。「プリチッシモ」あのさんは、「プリチッシモ」とつづり、ワンピース姿やグレーのニットプルオーバーを合わせたコーデを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、チェック柄のリボンとカフスが付いたワンピースを着用。足元にはファーがデザインされたシューズを合わせ、メガネをかけた姿を披