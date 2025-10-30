【本日の見通し】日銀・ECBにらむ展開 昨日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は市場予想通りの０．２５％利下げとなった。その後のパウエル議長会見で「１２月の利下げは決して確定した結論には程遠い」との発言があり、ドル高が進んだ。市場は12月の利下げをほぼ完全に織り込んでいたが、議長は会合毎の判断との姿勢を崩さず、過度な期待をけん制した。FOMC前まで９０％を超える織り込みとなっていた１２月の利下げ