ガソリンの暫定税率をめぐり、与野党6党の実務者が協議し、年内に廃止することで大筋合意しました。補助金の上乗せは11月13日から開始します。【映像】小野寺税調会長、ガソリンの暫定税率に言及「年内の廃止も視野に、これから努力をしていくということが確認をされました」（自民・小野寺税調会長）自民党が提示した案では、11月13日から3回に分けて補助金を増やし、12月11日にガソリン価格を暫定税率と同じ水準の25.1円引き