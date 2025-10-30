伊勢のお土産で有名な「赤福」は、2025年10月30日から11月5日まで東武百貨店 船橋店で開催される「第36回にっぽんの味」に出店。作りたての赤福餅をその場で味わえる実演販売がを実施されます。会場ではイートインのほか、お土産も購入可能関東ではなかなか味わう機会が少ないという「赤福餅」の実演販売を実施。作りたてならではのやわらかい餅と、なめらかなこしあんの味わいを、香り高い抹茶やほうじ茶と一緒に楽しめます。イー