10月30日（木）の『アメトーーク！』では、「自分のオンエア観るの大好き芸人」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！自分が出演した番組を必ずチェックする「自分のオンエア観るの大好き芸人」が大集結。企画を持ち込んだ出川哲朗を筆頭に、品川祐（品川庄司）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、藤本敏史（FUJIWARA）、新山（さや香）、橋本直（銀シャリ）、高野正成（きしたかの）が、「自分を観るのは恥ずか