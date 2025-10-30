JR東海は、御殿場線の沿線グルメや名産品を満喫できる急行列車「マルシェトレイン御殿場2025」を、2025年11月30日(日)に運行します。昨年度に続き実施されるこの企画では、373系3両編成を使用し、オリジナルヘッドマークを装着して運転されます。チケットの発売は2025年10月30日(木)10時から。胃袋、準備OK？「マルシェトレイン御殿場2025」発車決定！急行「マルシェトレイン御殿場2025」は、2025年11月30日(日)に1日限定で運行。