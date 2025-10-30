「仕事のため、家族のために休まなきゃ…」ではなく、休息は「私のため」に取りましょう（画像：Peak River / PIXTA）人生の42パーセントを休息に費やす１日のスケジュール例「仕事、家事、育児、介護に追われ、自分の時間がない」「しっかり寝ても、なぜか疲れがとれない気がする」「気がつけば、つい自分のことを後回しにしている」「理由もなくイライラしたり、涙が出たりすることがある」「これまでの自己啓発書や“頑張る”こ