３０日の東京株式市場は強弱観対立のなかも、日経平均株価は前日に１０００円超の急騰をみせた反動で売りに押される展開か。もっとも前日の上昇分のほぼすべてはストップ高を演じたアドバンテスト１銘柄によってもたらされたもので、きょうも同銘柄の動向が全体相場の値動きを左右することになりそうだ。前日の欧州株市場は高安まちまちの展開となったが、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸが続落、フランスのＣＡＣ４０も小幅な