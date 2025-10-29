アピアランスケアとは、がんやその治療に伴う外見の変化による苦痛を軽減するケアのことです。では、どのような外見の変化に対し、どのようなケアがあるのでしょうか？ そこでアピアランスケアの内容やその目的などについて、ド・ケルコフ麻衣子先生（南青山マイコ形成外科・皮フ科）に解説してもらいました。 監修医師：ド・ケルコフ 麻衣子（南青山マイコ形成外科・皮フ科） カナダ・トロント大学Human Biology学科卒業後