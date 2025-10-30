― ダウは74ドル安と5日ぶりに反落、パウエル議長きが12月の利下げに対した言及を不安視、NASDAQは最高値更新 ― ＮＹダウ 47632.00 ( -74.37 ) Ｓ＆Ｐ500 6890.59 ( -0.30 ) ＮＡＳＤＡＱ 23958.47 ( +130.98 ) 米10年債利回り4.076 ( +0.101 ) ＮＹ(WTI)原油 60.48 ( +0.33 ) ＮＹ金 4000.7 ( +17.6 ) ＶＩＸ指数16.92 ( +0.50 ) シカゴ日経225先物 (円建て)