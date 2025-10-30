2人のベテランに特別な関係性を見た。巨人の長野久義外野手（40）が今季限りでの引退を決断。引退会見を行った14日、同学年の楽天・岸孝之投手（40）が「長野の頑張る姿にいつも刺激を受けていました。16年間お疲れさまでした」と惜別のメッセージを送った。昨年の交流戦。敵地の楽天モバイルパークを訪れた長野は顔なじみの記者を見つけると「岸くんいないの？」と尋ねてきた。2軍調整中であることを伝えると「元気にしてるの