image: UNIQLO 国内外問わずさまざまなアーティストやブランドと精力的にコラボレーションを続けるUNIQLO（ユニクロ）が今シーズン白羽の矢を立てたのは、人気のストリートブランド「NEEDLES（ニードルズ）」。即完売間違いなしと噂され、10月31日（金）に発売を控えているUNIQLO and NEEDLESの初コレクションをご紹介します。そもそも、NEEDLESって？