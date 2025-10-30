阪神とソフトバンクの日本シリーズ第5戦は30日に甲子園で行われる。1勝3敗と後がなくなった阪神は大竹が古巣を相手に先発する。大竹はソフトバンクに17年育成ドラフト4位で入団。過去の日本シリーズで育成ドラフト出身者の先発勝利は、11年中日第5戦の山田大樹（ソ）、17年DeNA第1戦、19年巨人第1戦、20年巨人第1戦の千賀滉大（ソ）、20年巨人第2戦の石川柊太（ソ）、23年阪神第3戦の東晃平（オ）と4人がマーク。大竹が勝利