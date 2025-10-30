Mリーグ「EX風林火山」メンバー・勝又健志（44）が29日に行われた「第42期鳳凰戦A1リーグ」の対局中に救急搬送された。30日に自身のXで1週間入院することを伝えた。29日に行われた「第42期鳳凰戦A1リーグ第13節」で、勝又はC卓で対局していたが4回戦南4局が流局したところで「ちょっと…座ってもられないぐらいで…熱を測らせてもらっていいですか」と離席した。試合は一時中断となったが、そのまま勝又が救急搬送されたこと