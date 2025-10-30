「ワールドシリーズ・第５戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合前会見に臨み、打順変更でスミスを２番、ベッツを３番にしたことについて「勝つために最善の形だと判断した」と説明した。両選手には「事前に伝えており、納得してくれている。私の決断だ」と明かした指揮官。ベッツはワールドシリーズで１９打数３安打と低迷しており、「少しメカニクルな課題があ