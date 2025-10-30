俳優の足立梨花（33）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。「毎年恒例 HALLOWEENユニバ」の仮装を披露し、「何このかわいさは」「いつまでも若いなぁ」などと反響が寄せられている。【写真】「いつまでも若いなぁ」『怪盗グルー』アグネスに変身した足立梨花足立が変身したのは、アニメーション映画『怪盗グルー』に登場するアグネス・グルー。ボーダーシャツにオーバーオール姿でなりきり、アグネスの逆立つおさげ髪は