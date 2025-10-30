29日、スーダン西部ダルフール地方のファシェルから避難した人々（AP＝共同）【カイロ共同】世界保健機関（WHO）は29日、アフリカ・スーダン西部ダルフール地方の主要都市ファシェルの病院で28日、患者ら460人以上が殺害されたとの報告を受けたと明らかにした。地元の医師団体は、国軍と内戦を続ける準軍事組織、即応支援部隊（RSF）が「病院内にいた全ての人を無差別に殺害した」と指摘した。RSFはファシェルを26日に掌握した