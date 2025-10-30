▼茨城県（水戸地方気象台・３０日５時）【北部】晴れ時々くもり【南部】晴れ時々くもり▼栃木県（宇都宮地方気象台・３０日５時）【南部】晴れ時々くもり【北部】晴れ時々くもり▼群馬県（前橋地方気象台・３０日５時）【南部】晴れ時々くもり【北部】晴れ時々くもり▼埼玉県（熊谷地方気象台・３０日５時）【北部】晴れ時々くもり【南部】晴れ時々くもり【秩父地方】晴れ時々くもり▼千葉県（銚子地方気象台・３０日５時）【北西