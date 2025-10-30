サッカーのイングランド・リーグカップで、リバプール戦にフル出場したクリスタルパレスの鎌田大地＝29日、リバプール（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーのイングランド・リーグカップ4回戦は29日、各地で行われ、鎌田大地のクリスタルパレスはアウェーで遠藤航のリバプールに3―0で快勝した。鎌田、遠藤ともにフル出場した。三笘薫が欠場したブライトンは敵地でアーセナルに0―2で敗れた。