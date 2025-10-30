いい医者とは、最新の治療を提案できる人か、それとも患者に優しい人なのか？実は、もっと意外なところで医者としての差があらわれる。『白い巨塔』の里見脩二を手がかりに、東京大学医学部卒の内科医が、名医の見抜き方を教えてくれた。※本稿は、里見清一『患者と目を合わせない医者たち』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。病理解剖がなければ財前の誤診は発覚しなかった佐々木庸平の癌の手術は、うまく行ったはずだ