日本で相次ぐクマの目撃や被害を受け、イギリス政府が日本への渡航者に注意を呼びかけました。イギリス政府は、日本国内でクマの目撃や襲撃が増加しているとして、日本に渡航する人向けの安全情報で注意を呼びかけました。注意が必要なのは、特に山間部や森林地帯だとして、こうした地域を訪れる際には、現地のアドバイスや注意喚起に従い、予防策を取るよう求めています。具体的には、訪問先の野生動物について事前に調べること。