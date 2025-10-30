韓国最大のコンビニチェーン「CU」が、日本への宅配サービスを11月よりスタートする。《写真》韓国トップ女優、ファミマのコンビニソックスを履くCUは韓国国内で最低価格で利用できる業界初の「日本半額宅配」サービスを、来る11月3日にオープンすると発表した。CUが今回ローンチする「日本半額宅配」は、韓国国内の物流スタートアップと提携して価格競争力を確保し、毎年着実に増加している日本行きの“逆輸入”宅配需要をコンビ