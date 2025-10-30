直感的にひとまわり大きくなった印象ジャパンモビリティショー2025で、新型『メルセデス・ベンツCLA』が日本初公開となった。【画像】上級モデルより一歩先に行く！別物レベルで進化した『メルセデス・ベンツCLA』全46枚CLAといえば、メルセデス・ベンツのエントリーモデルファミリーとして知られてきたが、新型は『別物』といえるほど進化していることを実感した。上級モデルより一歩先に行く新しい取り組みが満載である。新型