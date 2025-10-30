◎全国の天気高気圧に覆われて、ほぼ全国的に晴れる見込みです。ただ、北海道はゆっくり天気が下り坂です。また、四国や九州も、午後は次第に雲が増えて、太平洋側の一部では雨の降る所がありそうです。◎予想最高気温前日より高い所が多く、東日本、西日本は20℃前後まで上がる予想です。東京は19℃、大阪は22℃で、この時期らしい陽気となりそうです。札幌と仙台も15℃前後まで上がり、日差しが暖かく感じられるでしょう。◎週間