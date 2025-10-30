国際宇宙ステーションISSに長期滞在中の宇宙飛行士・油井亀美也さんがきょう未明、物資を届ける新型の補給機をISSのロボットアームを使って無事、キャッチしました。午前1時前、油井飛行士が補給機のキャッチに成功すると、宇宙ステーションの管制室では拍手が起こりました。油井さんがキャッチした補給機はJAXAが新たに開発した「HTV-X」の1号機で、従来の「こうのとり」よりも本体を軽量化したことなどによって、およそ1.5倍重い