「ここ数日、小さな黒い虫が家の中を飛んでいる姿を見かけるんだけど。もしやコクゾウムシか？！」【写真】食材を入れたビニール袋に、虫が大量に湧いている様子我が家のキッチンを飛ぶ小さな虫。発生源を突き止めねばと、お米はもちろん、粉類、スパイスなどまでチェックしたけれど、見つからず。ただ、食材を保管している棚の奥から、カサカサと音が聞こえてきます……。なんと、サムゲタン用の調味料セットが入ったビニール袋に