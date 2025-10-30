「ワールドシリーズ・第５戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２９日、ロサンゼルス）ブルージェイズが試合前に球場入りの様子を公開。ウラディミール・ゲレーロＪｒ．内野手はオシャレなデニムに白のＴシャツ、高級ボストンバッグを手にクラブハウスへ入った。第４戦で大谷翔平投手から逆転決勝弾を放った主砲。試合後にトロントへの移動を控える中、球団ジャージで来る選手も多かった中でしっかり私服をアピール。第３戦で