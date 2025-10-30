◆米大リーグワールドシリーズ第５戦ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ブルージェイズのシュナイダー監督が２９日（日本時間３０日）、２勝２敗で迎えた敵地での第５戦の試合前に記者会見を行った。投手・大谷翔平から４点を奪うなど、６―２で快勝し２勝２敗のタイに戻した。これにより第６戦以降、本拠トロントでの決着が確定した。敵地での第３戦、第４戦で