２人のノーベル賞受賞 2025年のノーベル賞に2人の日本人研究者が選ばれた。 生理学・医学賞の坂口志文さん（大阪大学特任教授）と化学賞の北川進さん（京都大学副学長・特別教授）のお二人。昨年の日本被団協（日本原水爆被害者団体協議会）の平和賞受賞に続く快挙に日本中が沸いた。 坂口志文さん（1951年＝昭和26年生まれ）は、過剰な免疫反応を抑える『制御性Ｔ細胞』の発見で免疫疾患を克服する