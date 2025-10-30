ハートポーズをする高橋海人＆芳根京子 第38回東京国際映画祭が27日、都内で華々しく幕を開けた。同日、日比谷で行われたオープニングセレモニーには、名だたる俳優や監督らが大歓声に包まれたレッドカーペットを歩いた。『ガラ・セレクション』出品作『君の顔では泣けない』からは坂下雄一郎監督、芳根京子、高橋海人（King & Prince）がレッドカーペットを歩いた。白のドレス姿の芳根に対し、ネイビーのセッ