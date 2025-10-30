朝のドル円は１５２円６０銭台、海外市場で一時１５３円台＝東京為替 朝のドル円は１５２円６０銭台での推移。海外市場で一時１５３円台を付けた。米FOMCは市場予想通り０．２５%の利下げ。その後の会見でパウエル議長が「１２月の利下げは決して確定した結論には程遠い」と１２月利下げをほぼ完全に織り込んでいた市場の見通しをけん制したことでドル高となった。 USDJPY152.67