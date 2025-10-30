米ＩＴ大手グーグルの親会社アルファベットが２９日発表した２０２５年７〜９月期決算は、売上高が前年同期比１６％増の１０２３億４６００万ドル（約１５・６兆円）、最終利益が３３％増の３４９億７９００万ドルだった。生成ＡＩ（人工知能）サービスの需要が好調で、売上高と最終利益は四半期ベースで過去最多となった。増収増益は１０四半期連続で、売上高と利益は市場予想を上回った。生成ＡＩサービスの提供基盤であるク