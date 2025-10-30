サッカーのフランス1部リーグで29日、モナコの南野拓実はアウェーのナント戦で後半24分まで出場した。チームは5―3で競り勝った。ルアーブルの瀬古歩夢は1―0で勝ったホームのブレスト戦にフル出場した。（共同）