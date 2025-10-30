デュッセルドルフ戦で競り合うフライブルクの鈴木唯（右）＝デュッセルドルフ（共同）【ベルリン共同】サッカーのドイツ・カップは29日、各地で2回戦が行われ、フライブルクの鈴木唯人は敵地のデュッセルドルフ戦にフル出場し、後半の追加タイムにチームの3点目をアシストして3―1の勝利に貢献した。マインツの佐野海舟はホームのシュツットガルト戦にフル出場。試合は0―2で敗れた。