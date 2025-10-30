[9.16 カラバオ杯4回戦 リバプール 0-3 クリスタル・パレス]カラバオカップは16日に4回戦を行った。MF遠藤航が所属するリバプールとMF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスの対戦は、パレスが3-0の勝利で昨シーズンに続くベスト8進出。日本人対決は、2ゴールを演出した鎌田が制した。遠藤は9月23日のカラバオ杯3回戦以来となる今季公式戦2度目の先発入り。4連敗を喫した25日のリーグ戦からスタメン総入れ替えのリバプールは3