本日10月30日（木）よる7時54分〜（一部地域ではよる8時〜） 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、秋の料理ハンデマッチ1時間SP！今回は岡村隆史（ナインティナイン）、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）の“凡人シェフ軍団”が、プロの料理人と2つのテーマで対決に挑む。“鉄人シェフ”は三度目の登場となる天才シェフ。ミシュランガイド2025で、 選考員がお勧めするセレクテッドレストランに選ばれた