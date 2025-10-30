SVリーグ開幕戦で注目を集めた選手たち（後編）＞＞＞ブリザール編へ放たれるジャンプサーブを、涼しい顔でレシーブする。時速100キロを優に超えるスピードと重さをものともせず、セッターに返して攻撃へつなげる。その１本が得点に結びつくと、大阪ブルテオンの山本智大は床を叩き、右手を強く握りしめ、大きなガッツポーズで喜びを表現した。大阪ブルテオンの守備の要、山本智大photo by SV.LEAGUE「重要な場面でいいサーブ