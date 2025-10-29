「サカイ（sacai）」が、ロサンゼルスを拠点に活動する現代アーティストのマンゴ・トムソン（Mungo Thomson）とのコラボレーションコレクションを発売する。11月5日から11日まで伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ、11月12日から25日まで伊勢丹新宿店 本館5階 ホームエッセンス、11月15日10時から三越伊勢丹公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 マンゴは1969年、カルフォルニア州デイビス出身。映像や音、