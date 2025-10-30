30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比290円安の5万1040円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 53833.53円ボリンジャーバンド3σ 51838.89円ボリンジャーバンド2σ 51307.65円29日日経平均株価現物終値 51040.00円30日夜間取引終値 50548.00円5日移動平均 49844.24円ボリンジャーバンド1σ 49335.00円一目均衡表・転換線 4