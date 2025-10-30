30日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比5.0ポイント高の3282.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3405.50ポイントボリンジャーバンド3σ 3340.12ポイントボリンジャーバンド2σ 3291.90ポイント5日移動平均 3282.50ポイント30日夜間取引終値 3278.24ポイント29日TOPIX現物終値 3274.74ポイントボリンジャーバンド1σ 324