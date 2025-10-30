30日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比12ポイント安の692ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 790.38ポイントボリンジャーバンド3σ 772.11ポイントボリンジャーバンド2σ 769.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 760.00ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲下限） 757.19ポイント75日移動平均 75