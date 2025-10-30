松竹芸能に所属する親子漫才コンビ「浮世亭三吾・美ユル」の三吾さんが25日、亡くなったことが分かった。81歳だった。相方で三女の美ユル（49）が自身のブログで29日に発表した。「2025/10/25」のタイトルで「ご報告させていただきます。10月25日に師匠、三吾が亡くなりました」と師匠であり、相方でもある父の死去を報告した。「あまりに突然のこと過ぎて家族もアタフタで。もうずっと入院をしておりましたが最近は落ち着い