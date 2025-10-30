町野修斗がカップ戦で移籍後初ゴールドイツ1部ボルシアMGは10月26日にDFBポカール2回戦でドイツ2部カールスルーエと対戦し、3-1で勝利した。この試合に先発出場した日本代表FW町野修斗は前半3分に加入後の初ゴールとなる先制点を挙げ、チームの勝利に貢献。ドイツ専門誌「Kicker」は「チームをベスト16に導く」と、その活躍を評価した。加入後7試合でゴールのなかった町野だったが、この試合では開始3分で結果を出す。相手陣内