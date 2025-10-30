映画『盤上の向日葵』より、上条桂介（坂口健太郎）と東明重慶（渡辺謙）が、 魂の激突を繰り広げる対局シーンを収めた本編映像が解禁された。【動画】『盤上の向日葵』本編映像＜伝説の真剣師との約束＞本作は、2018年本屋大賞第2位となった柚月裕子の同名小説を実写化したヒューマンミステリー。本作は釜山国際映画祭のワールドプレミアでひときわ大きな歓声を浴び、屋外メイン会場に集まった4500人もの観客からスタンディ