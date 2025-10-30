WS第4戦、7回途中まで投げ4失点だったドジャースの大谷翔平【写真：ロイター】THE ANSWER

大谷翔平ら日本人トリオが ドジャースに驚異の経済効果をもたらす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 米経済誌「フォーブス」が、MLBチームのスポンサー収入について報じた
  • 大谷翔平らが所属するドジャースの貢献が大きく寄与したと強調
  • ドジャース単体で約44億円の新規スポンサー収入を追加したことも伝えた
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. フジ「酒のツマミ…」年内終了へ
  2. 2. Amazon配達で副収入 意外な利点
  3. 3. 町議 クマ猟友会にパワハラ発言?
  4. 4. 高市首相を揶揄 投稿に非難続出
  5. 5. 乳児遺体発見 ホルマリン漬けか
  6. 6. スペイン人GKが乗る車 衝突事故
  7. 7. 市川市長 花火写真をめぐり謝罪
  8. 8. 「ワンピース」制作方針を変更へ
  9. 9. 坂口健太郎がCM出演 不満殺到
  10. 10. 日本代表の選手 11歳で性加害か
  1. 11. 大丈夫か 佳子さまの装いが物議
  2. 12. 夢の商業施設→今はガラガラすぎ
  3. 13. 前橋市で「怪文書」騒動か 告白
  4. 14. 米男性に移植された豚の腎臓機能
  5. 15. 3カ月ごとに「8桁」の印税 告白
  6. 16. しみけんブチ切れも「自業自得」
  7. 17. やはり愛子さまは「別格」だった
  8. 18. クマ被害発生「夫がかじられた」
  9. 19. フジ 近年まれに見る放送事故か
  10. 20. セブン&アイとイオンで明暗か
  1. 1. 乳児遺体発見 ホルマリン漬けか
  2. 2. 大丈夫か 佳子さまの装いが物議
  3. 3. 前橋市で「怪文書」騒動か 告白
  4. 4. 米男性に移植された豚の腎臓機能
  5. 5. やはり愛子さまは「別格」だった
  6. 6. クマ被害発生「夫がかじられた」
  7. 7. 販売店に車が衝突 9台が絡む事故
  8. 8. 税滞納者のフィギュア 34万円に
  9. 9. 生カキ死滅 ふる納受付一時停止
  10. 10. 日テレが国分に恫喝まがいFAXか
  1. 11. 修学旅行で食中毒 営業禁止に
  2. 12. クマ被害 公務員ハンター導入か
  3. 13. 0歳と1歳を自宅放置 7時間外出か
  4. 14. 実の娘に性的暴行 懲役8年を控訴
  5. 15. 工事現場で胎児らしき遺体を発見
  6. 16. 国内屈指の玩具会社で不正横行か
  7. 17. 安倍元首相殺害 単独犯ではない?
  8. 18. 桑田氏 来季のフロント入り固辞
  9. 19. 大好き 教諭が女子生徒に4300通
  10. 20. 小泉氏 米国の国防長官と初会談
  1. 1. 町議 クマ猟友会にパワハラ発言?
  2. 2. 高市首相を揶揄 投稿に非難続出
  3. 3. 市川市長 花火写真をめぐり謝罪
  4. 4. 日本代表の選手 11歳で性加害か
  5. 5. 警鐘 無料アダルト動画見た代償
  6. 6. 米軍基地で飛び跳ね 高市氏物議
  7. 7. Z世代に不評 島型デスクはキモい
  8. 8. 高市サゲで粗探し? 軒並み炎上
  9. 9. アスクル 手作業で出荷を再開
  10. 10. 性交渉が少ない人 ボケやすいか
  1. 11. クマ被害報じたNHKの見出し 物議
  2. 12. 万博テント 閉幕後の行き先発表
  3. 13. 高市首相の「乙女のような笑顔」
  4. 14. 兄が孤独死した家で弟も孤独死
  5. 15. 愛子さま「強制お見合い」の懸念
  6. 16. 中指立てる 運転手の正体にあ然
  7. 17. 一軒家で男女2人遺体 近くに刃物
  8. 18. 玉川氏が農水省追及「癖」に批判
  9. 19. 「愛宕山」事故多発でお寺が警鐘
  10. 20. 大阪万博 禁煙変えた本当の理由
  1. 1. ブラジルで銃撃戦 死者120人超か
  2. 2. 露の発射実験 米国側すでに通達
  3. 3. 陛下の前で…トランプ氏に称賛
  4. 4. 中国・漬け物工場の衝撃の実態
  5. 5. 中国製の自動車輸出に新たな課題
  6. 6. 韓国 サムライ債を発行する理由
  7. 7. 韓国 トランプ氏に金冠贈呈
  8. 8. ルーブル強盗 7分間の驚きの手口
  9. 9. 独メルツ首相の発言 論争に発展
  10. 10. ＜フィギュア＞中国選手が弾道ミサイルの縫いぐるみ、ISU調査に中国メディア猛反発
  1. 11. 中国軍が「崛起」尋常でない分析
  2. 12. EUのEV推進策の「ヤバさ」を指摘
  3. 13. スクランブル交差点に外国人興奮
  4. 14. 中国公安が台湾独立分子を立件
  5. 15. 韓国が日本との経済協力を提案
  6. 16. 韓国人の父 顔写真公開が相次ぐ
  7. 17. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
  8. 18. サンゴ礁「機能的絶滅」に
  9. 19. 梨泰院事故から3年 目撃した現場
  10. 20. 10年愛実らせる 韓国女優に反響
  1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
  2. 2. 夢の商業施設→今はガラガラすぎ
  3. 3. セブン&アイとイオンで明暗か
  4. 4. 「コメ価格高騰」真犯人が判明か
  5. 5. 年収800万円でも手取り変わらず
  6. 6. 日産 新型エルグランドを初公開
  7. 7. アサヒへの攻撃「被害大」の要因
  8. 8. アサヒ障害 1カ月復旧めど立たず
  9. 9. 子どもいる・いないで貯蓄の差は
  10. 10. NY株式 12月の利下げは確実か
  1. 11. 社会人2年目で年金追納 差額は?
  2. 12. 池袋の270mタワーを巡り異常事態
  3. 13. 大阪万博の展示品はこのあと､どこへ行くのか？
  4. 14. FRB 政策金利を異例の引き下げ
  5. 15. JR東海 運賃に「価格転嫁」も?
  6. 16. リニア総工事費 大幅に増した訳
  7. 17. ココイチからスープカレー登場
  8. 18. 疲れを 翌日に持ち込まないコツ
  9. 19. アサヒGHD 業績に打撃懸念の声
  10. 20. 国内生産終了 原付バイクの今後
  1. 1. Xiaomi 使い倒せるスマホがお得
  2. 2. X 11月10日までに「ご対応を」
  3. 3. Ankerバッテリー 最新の回収率
  4. 4. 貼るカイロがAmazonで衝撃価格に
  5. 5. 1枚でいい フライパンで魚を焼く
  6. 6. LINE1人グループ 便利な活用術
  7. 7. Xboxのポータブルゲーム機が登場
  8. 8. 省スペースな縦型ラック発売
  9. 9. Xiaomiの格安マウス 買って比較
  10. 10. 指で操作 指輪型コントローラー
  1. 11. JR東「職住近接」が進む? 解説
  2. 12. UGREEN充電器が最大35%オフに
  3. 13. スマホ動作を早くする? 噂を検証
  4. 14. AIに特化したノートPCを試用
  5. 15. Amazonで人気 万能空気入れ
  6. 16. ズートピア2 新たな声優が発表
  7. 17. カシオ、「統合報告書2025」発行 - 経営戦略を紹介
  8. 18. キヤノン「EOS R6 Mark II」発表
  9. 19. AI解説者が徹底解説！「映像を話すように操る未来」　無料AI『Odyssey-2』の魔法体験に衝撃！
  10. 20. エレコム スマホ充電器を発売へ
  1. 1. スペイン人GKが乗る車 衝突事故
  2. 2. 大谷は粘投も「ひどい」落胆の声
  3. 3. 桑田真澄氏 異動打診されていた?
  4. 4. 大谷1番打者は間違い 異例の提言
  5. 5. 桑田氏へ 原氏が不信感抱いたか
  6. 6. 本田圭佑 今季限りで現役引退へ
  7. 7. 大谷 選手会MVP&最優秀打者逃す
  8. 8. 大谷「102年で4人だけ」の超伝説
  9. 9. ホークス 5年ぶり日本一に王手
  10. 10. ド軍スネルに WS史上初の屈辱が
  1. 11. ド軍の起用法に韓国メディア疑問
  2. 12. ナ軍小笠原慎之介 傘下3Aへ移籍
  3. 13. 大谷、4年ぶりの選手会MVPならず
  4. 14. 桑田氏退団で 巨人人事に影響も
  5. 15. 大谷の一撃に不満あらわだった人
  6. 16. 大谷 勝てば「大一番」に王手
  7. 17. 麟太郎の進路選択 学びの日米差
  8. 18. ポニテの大谷妻が話題「激カワ」
  9. 19. 大谷が不自然な足の運び 原因は?
  10. 20. フィギュア中国選手の弾道ミサイル玩具が物議「核も…疑問ある」　キスクラで所持　海外記者驚き
  1. 1. フジ「酒のツマミ…」年内終了へ
  2. 2. 「ワンピース」制作方針を変更へ
  3. 3. 坂口健太郎がCM出演 不満殺到
  4. 4. 3カ月ごとに「8桁」の印税 告白
  5. 5. しみけんブチ切れも「自業自得」
  6. 6. 大丈夫かな…爆乳 俳優衝撃発言
  7. 7. フジ 近年まれに見る放送事故か
  8. 8. 戸田恵梨香 ロケでの姿に心配
  9. 9. 人気アイドルへ変貌 写真を公開
  10. 10. 「高市やばい」トレンド入りの訳
  1. 11. 中川翔子に「産後ハイ」の指摘
  2. 12. 恋愛巡り違反 Vライバー契約解除
  3. 13. NEXTガッキー 目のやり場に困る
  4. 14. 二階堂の強い意向で加わった一文
  5. 15. ローサ 子育ての悩み明かす
  6. 16. 森香澄の下着姿 ケツ丸出しやん
  7. 17. 自維連立に衝撃 重大疑惑浮上か
  8. 18. 前田敦子が「大胆露出」驚きの声
  9. 19. 一部で疑惑報道 維新藤田氏抗議
  10. 20. ラヴィットでまさか イジられ涙
  1. 1. 社内でコール&ダンス 動画大炎上
  2. 2. これが私…? 3人目出産後に驚愕
  3. 3. Dカップ認めず ブラ売り場で怒り
  4. 4. 反抗期の息子に親がすべき対応
  5. 5. 最高月収2000万円 小力真相語る
  6. 6. マック 5年ぶり復活の期間限定品
  7. 7. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
  8. 8. 生理止まった娘助けたい 母の涙
  9. 9. 17歳差で結婚 年の差ゆえの悩み
  10. 10. 便秘の原因 消化器内科医が解説
  1. 11. ハニーズ ネイビートップス紹介
  2. 12. 要望言えない子 親の関わり方3選
  3. 13. GU 大人世代の楽ちんオシャレ
  4. 14. 40・50代にぴったりなウルフ
  5. 15. コージーコーナーの芋ケーキ
  6. 16. キティデザインの傘 待望の再販
  7. 17. 「花粉症じゃない人」との溝
  8. 18. TGCコラボ ダイソーの新作バッグ
  9. 19. 韓国語「ソニクダ」の意味は?
  10. 20. アツギ 2025年秋冬ブランド誕生