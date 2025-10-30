デビューから10年、『地図と拳』『君のクイズ』『火星の女王』などヒット作を生み出し、直木賞を筆頭にまたたく間に文学賞を総なめ！これからの日本の文芸界を牽引する作家・小川哲さん。生成ＡＩがテキスト、画像、音声、コードなど、あらゆるものを創作できるようになった現代。ＡＩを利用した小説の執筆方法なども話題になりましたが、小川さんはその表現活動に対してそこまで悲観的にはとらえていないと言います。その理由と