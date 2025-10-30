7月末の初合意以降も90日間平行線をたどってきた韓米関税交渉が29日、両国首脳の直接交渉によって最終的に妥結に至った。韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と米国のドナルド・トランプ大統領は、29日に国立慶州博物館で行われた韓米首脳会談において、韓国が約束した「3500億ドル（約53兆円）規模の対米金融投資パッケージ」を、現金投資2000億ドルと造船業協力1500億ドルで構成することで合意したと大統領室が明らかにした。